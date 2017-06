Osoon (ETV 2016)

Putukamaailma üks suurejoonelisemaid hetki on kahtlemata sipelgate pulmalend. Isastel käib paaritumisõiguse eest tõsine võitlus. Pärast paaritumist lendab emane varjulisse kohta, rebib endalt tiivad ja alustab uue pesa rajamist. Isaste ilus õhtu lõpeb surmaga. Loodusfotograaf Urmas Tartesel on õnn pulmapeol pealtvaataja olla. Võõrliik - ümarmudil - tunneb end meie rannikumeres üsna koduselt. Kalateadlasi huvitab, millised elupaigad mudilale eriti meeldivad ja kui kiiresti nad levivad. Ümarmudila liikumise jälgimiseks paigaldatakse kaladele kiibid. Matsalu lahe kaks loodusreservaati - Sipelga ja Tondirahu - on asendamatud lindude rände- ja pesitsuspaikadena. "Osoon" on kohal lindude loendamise ajal. Autorid Kadri Hinrikus, Sander Loite ja Kristo Elias. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ants Tammik, Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.