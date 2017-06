Vladislav Koržets (Foto: Ülo Josing)

Osoon (ETV 2016)

Juba tuhat aastat tagasi suhtlesid viikingid kaugete Araabiamaadega. Nende kaubatee viis läbi Eesti alade, selle tõestuseks on siit leitud hinnalised aarded. Oskuslikult sepistatud relvad, kaunid kuld- ja hõbeehted, mündid ning majapidamistarbed annavad pildi viikingite kultuurist, kaubavahetusest, sõjakusest, maagiast, uskumustest ning igapäevaelust. Milline oli viikingiaegne Eesti? Praegu on lõhede kudeaeg ja kudev kala on röövpüüdjale kerge saak. "Osoon" käis EKS-i vabatahtlike kalakaitsjatega öisel reidil Pirita jõel ja röövpüüdja tabati. Väledat vesipappi jälgib kärestikulisel jõelõigul loodusemees Tarmo Mikussaar. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Tarmo Mikussaar, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.