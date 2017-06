Osoon (ETV 2016)

Väinamere ja Liivi lahe piiril asuv Pihelgalaid on kui killuke paradiis keset merd. Loodus saab küll ise hakkama, aga kui teda toetab arukas inimkäsi on tulemus imeline. Pihelgalaiu peremees ja lambad on tõelised maastikukujundajad. Neeruti mõis asub maastikuliselt huvitavas, aga samas ka õrnas paigas - Pandivere kõrgustikul. Ajaloolise mõisakompleksi taastamine nõuab omanikelt tarkust ja loodusega arvestamist. Sääsed on väga musikaalsed. Loodusfotograaf Urmas Tartes ütleb naljatamisi, et sääskede pulmalaulust on alguse saanud meie ühendkoorid. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Kadri Hinrikus, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, Antti Mäss, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.