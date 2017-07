Vladislav Koržets (Foto: Ülo Josing)

Osoon (ETV 2017)

Vaatame kaitseväe metsaõppusi läbi keskkonnaprisma. Kuidas korraldada õppusi nii, et loodus ei kannataks ning laskmine ja ajateenijate liikumine ei häiriks loomade-lindude elu? Linnukevad on Matsalus täies hoos ja ornitoloogidel kibekiired tööpäevad - kõik saabujad tuleb liigiti loendada. Erilise tähelepanu all on haned, kuna tänavu on haneseire aasta. Tedremäng on üks kaunimaid looduse vaatemänge. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Meelis Mikker, Ants Tammik ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.