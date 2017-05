Külmakraadid venitavad looduse õidepuhkemist, ka Pääsküla raba põhitoon on aprillis hall. Meie ei läinud rabasse lilli otsima, vaid hoopis peaaegu olematut rabamaastikku. Kas raba on võimalik taastada või räägime edaspidi männimetsast? Miks ja millised muutused on toimunud Pääsküla rabas ning selle lähiümbruses? Ka konnad ootavad pikisilmi päikest ja sooja, et pulmapidu pidada - aprilli teisel poolel on rohukonnade kudemisaeg.