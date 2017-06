Osoon (ETV 2016)

Ohtlike jäätmete kogumisringil näeb, kui palju keskkonnale kahjulikke aineid ja asju võib kodudest leida. Mis nendest jäätmetest edasi saab? Meri- ja jõeforelliga on segased lood. Meriforelli lapsed võivad ühel hetkel otsustada, et nad hakkavad jõeforellideks ja vastupidi - jõeforelli lastest saavad meriforellid. Seeneriik on erakordselt mitmekesine, nii seente välimuse, maitse ja ka lõhna poolest. Mõne seene hais peletab seenelise kauge ringiga mööda minema - just selline on tanuseen. Raipehais meelitab ligi aga putukaid. Pidu ja pillerkaari tanuseente ümber jälgis loodusfotograaf Arne Ader. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Kadri Hinrikus, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Peeter Semjonov, Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.