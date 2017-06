Osoon (ETV 2016)

Liblikauurija Urmas Jürivete on avastanud Eesti faunale rohkem kui 200 liblikaliiki, suurem osa nendest pisiliblikad. Oma aeda kujundades hoolitseb Urmas selle eest, et liblikate toidulaud oleks kaetud. See on end kenasti ära tasunud, ta on leidnud siit väga huvitvaid ja haruldasi liblikaid. Mägra-aasta hakkab lõppema, on viimane aeg metsade suure ehitusmeistriga lähemalt tutvust teha. Operaator Ants Tammik viib meid maailma kõige suurema pindalaga liivakõrbesse Saudi-Araabias. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Ants Tammik, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Ants Tammik, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.