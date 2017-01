Kas juba keskajal sorteeriti prügi? Seda me ei tea, aga koguti kindlasti. Selle tõestuseks on Tartu linnast leitud keskaegsed jäätmekastid. Tänapäeva prügist ajaloolist märki enam maha ei jää, sest suures mahus läheb see taaskasutusse. Sel aastal pälvis aastalooma tiitli metskits - oma ilu ja graatsiaga on ta hea modell loodusfotograafidele. Kuidas näevad kitse metsas jahimehed?