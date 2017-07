Osoon (ETV 2015)

Kassikakk on Eesti suurim kakuline, kelle tunneb ära tema suurte ilmekate silmade ja sulgkõrvade järgi. Ta on paigalind ja tegutseb põhiliselt öösel ning hämaras. Kassikakk on väga ohustatud linnuliik, nende arvukus langeb aastatega. Ka ebapärlikarp on hävimisohus, nende elukäik on teadlaste huviorbiidis. Oluline on luua ebapärlikarbile sobilikud elupaigad, aga veel tähtsam, et jões saaksid areneda ka noored karbid. Lehetäid elavad sõpruses sipelgatega, kes pakuvad väikestele kaitsetutele lehetäidele turvalisust ja vastutasuks saavad magusat nestet. Autorid Kristo Elias, Margit Kilumets ja Karl Adami, saatejuht Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Madis Reimund, Magnus Suitso ja Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.