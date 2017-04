Iga teine Eesti metsast raiutud haavapuu jõuab Kundas asuvasse Estonian Celli tehasesse. Haavast toodetakse paberitööstusele puitmassi, mis läheb üle maailma erinevate paberitoodete valmistamiseks. Teadaolevalt on Eestis 49 lendorava elupaika. Kui hästi on need elupaigad kaitstud? Loomade tegevusjälgede järgi otsitakse ka uusi elupaiku.