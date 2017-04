Läänemeri on üks kõige tihedama laevaliiklusega piirkondi maailmas. Paratamatult tekib laevaeluga tohutul hulgal jäätmeid, mis sorteeritakse ja viiakse sadamasse. Tallinna sadamas on laevadel vastas Green Marine autod erinevate jäätmeliikide jaoks. Lisaks olmejäätmetele on laevadel suures koguses ka ohtlikke jäätmeid. Liigume spetsiaalse paakautoga kaasa ja vaatame, mis saab õli- ja kütusejäätmetest. Lendorav on Eestis I kategooria kaitse all olev liik, kelle edasine saatus on muret tekitav.