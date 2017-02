Eestis tekib segaolmejäätmeid iga inimese kohta 359 kg aastas. Prügi sorteerimise nõue kehtib meil juba aastaid, aga ikka satuvad olmejäätmete hulka kõik kodumajapidamises tekkinud jäätmed. Ikka ja jälle kerkib küsimus: kas olmejääge on väärtusetu praht või väärtuslik toore? Talvel on kalad vähem aktiivsed, aga see ei tähenda, et kalaelu päris välja sureks. Kalateadlased uurivad nende jääalust liikumist Peipsi järves. Rohukedrik on iseäraliku käitumisega liblikas, keda võib näha lendamas suveöödel, aga ta ei pelga ka talvel lumele tulla.