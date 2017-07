Osoon (ETV 2017)

Rändrahn Eesti märgil on tekitanud vastakaid mõtteavaldusi. Me ei arutle, kas ta märgiks sobib, aga uhked võime oma ürgsete rändrahnude üle küll olla, sest nemad olid ammu enne kohal, kui meie esiisad siinmail oma telgid või jurtad püsti panid. Vaatame suurimaid rändrahne koos asjatundjate Kalle ja Martin Suurojaga. Hunt ei kuulu meil kaitstavate liikide hulka. Mõned aastad tagasi olid nad lindpriid, iga jahimees, kes võsavillemit nägi, võis vabalt tuld anda. Nüüd on hundi laskmiseks luba vaja ja neid jaotatakse piiratud kogustes hundirohketesse piirkondadesse. Kui palju meie metsades hunte elab? Vastust küsime hundiuurijatelt. Loodusfotograaf Urmas Tartes on jälginud putukate seksielu talvel. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Kadri Hinrikus. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ants Tammik, Mattias Veermets ja Urmas Tartes, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.