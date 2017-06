Osoon (ETV 2016)

2016. aasta on Eesti tähtsaima maavara - põlevkivi - juubeliaasta, 100 aastat tagasi hakati Eestis nn "pruuni kulda" kaevandama. Vaatame põlevkivi kaevandamist ja kasutust ajateljel: minevik, olevik, tulevik. Kas aastatega on õpitud põlevkivi väärindama? Kas energiatootmine on muutunud efektiivsemaks ja mõju keskkonnale vähenenud? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.