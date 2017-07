Vladislav Koržets (Foto: Ülo Josing)

Osoon (ETV 2017)

Igal aastal märtsikuu viimasel pühapäeval kogunevad Eestimaa erinevates linnades linnuvaatlejad, et loendada linnakeskkonnas elavaid linde ja teada saada, kes nad on. Linnadevahelisel liunnuvaatlusvõistlusel loendati tänavu üle Eesti 115 linnuliiki. Milline on selle aasta hülgekevad? Seda käis uurimas Sander Loite. Oma kodusest loodusest läheme Nicaragua troopikametsa, et näha mantel-möiraahve. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Ants Tammik ja Jaan Laugamõts, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.