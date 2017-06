Vladislav Koržets (Foto: Ülo Josing)

Osoon (ETV 2017)

Reisijatena soovime, et mandri ja suursaarte vahel liiguksid suured moodsad laevad, kuid madal Väinameri ei ole neile kõige parem veetee. Rohukülast 15 minuti tee kaugusel asuv Rukki kanal on vaid napilt sügavam ja laiem kui meie uus laev "Leiger". Ohtude eest merel hoiatavad "liiklusmärgid" ehk toodrid. Hundil on eesti ja teiste Euroopa rahvaste kultuuris metsloomadest kõige halvem maine. Keskajal ja varemgi on müütides ja rahvajuttudes kujutatud hunti ohtliku, kurja ja inimesele kahjuliku loomana. Paraku ei ole arusaam hundi iseloomust aja jooksul eriti palju muutunud. Kuidas läheb hundil eesti metsades? Nukral talvepäeval rõõmustavad silma Karl Adami kaamera ette jäänud suvised liblikad. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.