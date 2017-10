Illegaalsed piiriületajad ei ole mitte ainult inimesed, vaid ka putukad. Piiril kontrollitakse väga rangelt Venemaalt ja Aasiast tulevaid puidukoormaid ja saematerjali, et nendes ei oleks peidus ohtlikke taimekahjustajaid. Üks looduse rüüstaja on väga kiire levikuga aasia sikk, keda on juba Soomes leitud, kuid tänu rangelt turvatud piirile pole ta veel Eesti loodusesse sattunud.