Osoon (ETV 2017)

Iga teine Eesti metsast raiutud haavapuu jõuab Kundas asuvasse Estonian Celli tehasesse. Haavast toodetakse paberitööstusele puitmassi, mis läheb üle maailma erinevate paberitoodete valmistamiseks. Teadaolevalt on Eestis 49 lendorava elupaika. Kui hästi on need elupaigad kaitstud? Loomade tegevusjälgede järgi otsitakse ka uusi elupaiku. Maagiline rohekassinise veega Rummu karjäärijärv tekkis kunagise Murru vangla territooriumil olnud paekivi kaevanduse asemele. Müstilise pildi veealusest maailmast toob meieni sukelduja ja filmimees Hannes Rohtma. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Hannes Rohtma, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ants Tammik, Hannes Rohtma, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.