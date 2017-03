Eestis hinnatakse leevikese pesitsusaegne arvukus 100 000 – 200 000 paarile, talvist arvukust 100 000 – 300 000 isendile.Leevikesel on selgelt avalduv sooline dimorfism. Emaslinnu selg on pruunikashall, puguala, rind ja kõhualune on helepruunid kerge roosaka alatooniga. Aga leevikeste isaslind, oma erkpunase kõhualusega, on talvistel maastikel eriti silmatorkav.