Oma kodu, 8/8

Elanike arv maailmas kasvab kohutava kiirusega ja nende kõigi jaoks on vaja järjest uusi kortereid. Õnneks on Eestis veel piisavalt vaba maad ja me võime endale lubada ka tulevikus luksust valida, kas elada korrusmajas, eramus, miks mitte ka loodussõbralikus majas või koguni moodulis, mille saab elukohta vahetades kaasa võtta. Nendest nn väikese jalajäljega alternatiivmajadest me hooaja viimases saates räägimegi. Autorid on Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar.