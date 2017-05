Oma kodu, 4/6

Paneelelamute ehitamist alustati Lasnamäel juba 1960. aastatel, tõelise hoo sai elamuehitus sisse aga kaheksakümnendatel. Tänaseks on Lasnamäe kasvanud kahe Narva ja kolme Pärnu suuruseks ning linn jätkab edenemist - vabad krundid ehitatakse täis ning uued korterid lähevad hästi kaubaks. Samas on linnatäis maju jõudnud sellisesse seisu, et vajavad hädasti kaasajastamist: aknad lasevad tuult läbi, rõdud on ohtlikus olukorras, maja fassaadid räämas.