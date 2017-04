Oma kodu, 1/6

Uus hooaeg! Inimeste kodud on väga erinevad - elatakse uutes ja vanades, nutiseadmeid täis või looduslikest materjalidest kodus, mille saab maja eluea otsa saades lihtsalt komposteerida. Aga üks soov ühendab meid kõiki, korteriomanikke - kodu peab olema soe ja mõnus, kuid kulud võimalikult madalad.

Üks võimalus mõlemad soovid täita on maja soojapidavaks muuta ja õige küttelahendus valida. Saates uurimegi, missuguseid võimalusi on leitud majade renoveerimisel. Esimeses saates räägime vanade puumajade ennistamisest. Küsime spetsialistidelt, missugused materjalid puumajja sobivad, millised nõuded neile kehtivad ja kuidas on saavutatud hea soojapidavus ning taskukohane küttearve. Saatejuht Hannes Hermaküla. Režisssöör Andres Lepasar, operaatorid Andres Suurevälja ja Alis Mäesalu, toimetaja Marika Kaasik, toimetaja-produtsent Ene Maris Tali.