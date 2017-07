Suurpered saavad igal aastal küll presidendilt teenetemärke, kuid ometi suhtutakse paljulapselistesse perekondadesse ettevaatlikult. Ikka kerkib üles küsimus, miks just nii palju ja kas see on ikka arukas. Kui praegu jäävad täiskohaga koduperenaiseks naised ühe või kahe lapsega, siis kuidas Malle oma 12 lapsega hakkama saab? Režissöör Kertu Köösel, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.