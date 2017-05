Meie inimesed: Grete

Grete lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga ja oleks võinud edasi õppida mistahes erialal. Olles palju aastaid käinud tsirkusestuudios, otsustas Grete, et ülikooli asemel tahab ta õppida hoopis õhuakrobaatikat. Ta läks õppima Soomes Lahtis asuvasse tsirkusekooli ja tänaseks on Gretest saanud diplomeeritud tsirkuseartist. Kuivõrd lihtne on tal olnud Eestisse tagasi pöördudes sel alal rakendust leida? Autor-toimetaja Mirjam Matiisen, montaažirežissöör Kertu Köösel, produtsent Hannela Lippus.