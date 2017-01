Meie inimesed: Gerda

Öeldakse, et õiged valikud tulevad meieni justkui ise, need lihtsalt juhtuvad. Nii oli ka Gerdaga. Itaalias raamatumessil käies sündis tema sees kiirelt ja ootamatult otsus hakata raamatuillustraatoriks ning nii suundus Gerda Itaaliasse Macerata Kunstiakadeemiasse illustratsiooni õppima. Tänaseks on tema esimesed rahvusvahelised projektid juba ilmunud nii Eestis kui ka Itaalias. Kuid südame järgimiseks tuleb kõvasti tööd ja kompromisse teha. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.