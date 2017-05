Lapse sünd on iga pere jaoks kõige imelisem kogemus. Margit on neid hetki kogenud rohkem kui teised. Ta on ämmaemand, hingehoidja ja raseduskriisi nõustaja. Lisaks sellele, annab ta tunde Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja käib noorte perede juures koduvisiitidel. Kuidas kõige selle kõrvalt aga ennast laadida? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.