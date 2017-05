Varem piirivalves töötanud Marko ja Herling hakkasid mõned aastad tagasi Peipsi ääres ettevõtlusega tegelema - nad peavad vanausuliste külas Varnjas kodumajutust. Et perel oleks sissetulek ka talvel, käib Marko lisaks korstnaid pühkimas. Kuidas sellises väikses külas ära elada? Kas see on lihtne või raske? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.