Kui Jaanuse perre sündis Downi sündroomiga poiss, avanes talle uks puuetega inimeste maailma. Karmid läbielamised ja elu keerdkäigud on tihti need, mis meie elule suuna annavad. Praeguseks on Jaanus ja tema abikaasa Ariana valinud oma elutööks teiste aitamise ja märkamise. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.