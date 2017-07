Meie inimesed: Carmen (ETV 2017)

Ei ole võimatuid olukordi, on saamatud inimesed! Sellise sõnumiga kasvas Carmen oma esimeses töökohas suureks – ei olnud ühtegi olukorda, millega ta hakkama ei saanud. Ta lihtsalt pidi hakkama saama. Nüüd on ka naise enda jaoks saanud sellest elu moto. Carmen veab reklaamkingituste ettevõtet, on endale hulgaliselt hobisid leidnud ja ennast maha laadimas käib ta üsna ebatavalisel moel. Autor-toimetaja Piret Jürman, montaažirežissöör Kertu Köösel, produtsent Hannela Lippus.