Grethe on lastekirjanik ja fotograaf. Aastaid kirjutas ta teiste lugusid artikliteks, nüüd kirjutab oma lugusid lasteraamatuteks. Ja lugusid tal jagub. Alustades kasvõi sellest, kuidas ta lasteaias oma mehega kohtus. Fotod on teine võimalus, kuidas hetk peatada. Grethel on oma meetod, kuidas peredes ja paarides see miski fotodele välja tuua, mis just neile on kõige omasem. Režissöör Kertu Köösel, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.