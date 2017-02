Porgandihummus

üks 400-grammine purk konservkikerherneid

500 g porgandeid

5 küüslauguküünt

4-5 sl oliiviõli röstimiseks

suur peotäis värsket koriandrit

2 sl tahinit ehk seesamipastat

Maitsestamiseks:

1 sl sidrunimahla

1-2 tl jahvatatud vürtsköömneid

1-2 tl jahvatatud koriandriseemneid

0,5-1 tl tšillipulbrit

soola, musta pipart

lisaks oliiviõli, vett (soovi korral)



Lõika porgandid põiki pooleks, poolikud omakorda olenevalt porgandite paksusest pikuti pooleks või neljaks, nii et saad parajad kangid. Tõsta porgandid ahjuvormi, nende vahele pista küüslauguküüned. Viimaseid ära koori. Nirista peale 4-5 sl oliiviõli, maitsesta sutsu soola ja pipraga. Sega läbi, nii et kõik köögiviljad oleksid ilusti õliga kaetud. Rösti porgandeid-küüslauku 180 kraadi juures umbes pool tundi, kuni porgandid on pehmed ja saanud veidi värvi. Kui röstimise lõpuosas tundub, et porgandid ei ole veel pehmed, aga hakkavad liigselt pruunistuma, kata ahjuvorm fooliumiga. Lase porganditel enne hummuse kokkukeerutamist jahtuda.

Aeg hummus valmis segada! Pigista küpsenud küüslauguküüned koorte seest välja. Surista ettevalmistatud kikerherned, porgandid, küüslauk, värske koriander ja maitseained purustajas või saumikseriga pastaks. Lisa oliiviõli, nii et hummus saaks parajalt sobiva paksusega. Õli võib kuluda umbes 100 ml. Osa õlist võid asendada ka veega.

Maitse hummust ja lisa vajadusel soola, pipart või maitseaineid. Valmis!

Serveerimisel võid hummusele puistata paprikapulbrit ja musta pipart ning niristada veidi oliiviõli.