Kapital (Foto: Ülo Josing / ERR)

Kapital (ETV 2017)

Õnnetus ei hüüa tulles! Aga kuni see õnnetus sind ennast ei taba, on see sinu jaoks vaid laialt levinud vanasõna. Miks tasub kindlustada oma kodu, sõidukit, ettevõtte vara ja lemmiklooma?