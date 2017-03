Teaduspalavik, 4/6: Laborist väljas (ETV 2014)

Kui tihti mõtlete oma igapäevaste tegevuste keskel teadusele ja asjaolule, et see ümbritseb meid kõikjal? Ka seal, kus me seda oodatagi ei oskaks. „Teaduspalavik“ toob vaatajateni just need üllatavad kohad ja inimesed. Sel korral on saatejuht Helen Sürje Tallinna Lennujaamas, et uurida, miks on neil palgal näiteks ornitoloogid, meteoroloogid ja keskkonnaspetsialistid.