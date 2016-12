Jõulutunnel 2016

Esimesel jõulupühal on Eesti Televisiooni eetris taas traditsiooniline heategevusprogramm "Jõulutunnel". Tänavu kogutakse annetusi Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidule, et aidata kaasa liikumistakistusega inimeste tervisliku seisundi paranemisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ja osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed.