Deniss hüppas ennast üheksa aastat tagasi pea ees otse ratastooli. Pärast seda olnuks lihtne elule alla vanduda ja jääda istuma oma 5. korruse korterisse, imetlema mööduvaid pilvi, kuid see polnud tema jaoks. Näilise kergusega on ületatud raskus raskuse järel, et tunda end võrdsena võrdsete seas. Saatejuht Margus Saar, toimetaja Iiris Saluri.