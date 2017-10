Tammsalu Asta ütleb, et ta on üks hoidja inimene. Oma pika elu jooksul on ta jõudnud õige mitmeid asju koguda. Igatsus ilusate asjade järele algas aga koolipõlves nähtud klaaskuulist. Saade on osa Vana Võrumaa kultuuriprogrammist. Saate autor ja produtsent Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helitehnik-valgustaja Reinvaldi Simo, monteerija Tubina Ahti.