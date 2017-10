Mustmaa Ulvi on inimene, kes leiab teistega väga kiiresti hea kontakti. Seda oskust on tal vaja läinud nii õpetajaametis, giidina töötamisel kui ka raamatu kirjutamiseks. Saate autor ja produtsent on Rebase Tiina, režissöör Kargu Mati, operaator Mägi Arvo, helitehnik-valgustaja Reinvaldi Simo, monteerija Tubina Ahti.