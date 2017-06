Igaühe õigus (Foto: ERR)

Igaühe õigus, 5/6

Alates 2016. aasta märtsist tänaseni on Türgist ja Kreekast Eestisse ümberpaigutatud ning ümberasustatud 150 pagulast. Saates selgitame, kes on üldse pagulane, missugused on nende kaitseks sätestatud inimõigused, millised on ümberasujaid vastu võtva riigi kohustused ja pagulaste endi kohustused asukohariigis. Stsenaristid-toimetajad Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Eeva Esse, režissöör Mati Kark, ekspert Mart Susi, kunstnik Ele Krusell, produtsent Ene-Maris Tali.