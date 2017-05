Igaühe õigus, 1/6

Olla haritud, käia tööl ja luua perekond on meile sedavõrd loomulik, et me ei mõtlegi sellele, et tegemist on sätestatud inimõigustega. Me hakkame nende peale mõtlema alles siis, kui tekivad probleemid või kui satume riikidesse, kus EL inimõigused ei kehti. ETV uues saatesarjas “Igaühe õigus” räägimegi kuuest kõige olulisemast inimõigusest ja nendega seotud kitsaskohtadest. Esimeses saates arutleme, mida tähendab õigus inimväärsele elule ja kas keeruliste olude lõksu sattunud inimese elu on ikka alati inimväärne.