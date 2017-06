Koolis käia ja haridust omandada on igaühe õigus. Uurime, miks suur osa lastest, kes sügisel 1. klassi astuvad, kooli paraku ei lõpeta? Või kas lapsevanematel on õigus oma tõekspidamistest lähtuvalt lapse kooliellu sekkuda, tema haridustee üle otsustada? Haridus on järjest rahvusvahelisem - meie noored asuvad õppima välismaa ülikoolidesse, välismaa tudengid astuvad aga meie kõrgkoolidesse. Selgitame, kas välistudengitele kehtivad hariduse saamisel samad õigused mis oma riigi kodanikele.