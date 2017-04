Viibime hetkes 100 aastat tagasi. 1917. aasta revolutsioon on toonud Vene väkke anarhiat ja vähendanud võimekust sakslastele vastu panna. Paradoksaalsel moel loob see soodsa võimaluse alamleitnant Konrad Rotschildile, kel on võimalus asuda looma ainult eestlastest koosnevat polku. Autor Raimo Jõerand.