Kokku on kutsutud kõik need koolikokad, kes eelneva võistluse jooksul saatest välja kukkusid. Neile antakse veel üks võimalus ja tänase saate võitjakokk kappab „musta hobusena“ otse suurde finaali! Koeru Keskkool, Aseri Kool, Paikuse Põhikool, Saku Gümnaasium, Tallinna Euroopa Kool, Parksepa Keskkool – kes neist väärib kohta finaalis? Žürii üllatusliikmeks on Jamie Oliveri kokandusvõistlusest osa võtnud noor kokk David Truusa.