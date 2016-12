On asju, mis pole lihtsalt esemed, vaid peidavad endas pikki lugusid, terveid elusid, erinevaid saatusi. Jõuluõhtul räägivad need oma kummalise loo.

“Vana fotoaparaat” on lugu fotograaf Heikki Leisist, kes pildistab plaatkaameraga, mis on tänapäeval ajalugu. “Vanaisa telefon” räägib loo vana sidemehe telefonist, mis päästis perekonna, telefonist - tänu millele on olemas terve suguvõsa. “Südamega medaljon” räägib armastusest. Loo keskmes on mehe kingitus oma palavalt armastatud naisele.

"Asja lood" on eetris jõuluõhtul kell 16.40, 20.10 ja 21.20.