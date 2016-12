Asja lood, 1/3: Vana fotoaparaat

On asju, mis pole lihtsalt esemed, vaid peidavad endas pikki lugusid, terveid elusid, erinevaid saatusi. Jõuluõhtul räägivad need oma kummalise loo. Heikki Leis on kunstnik ja fotograaf, ta on üks haruldane inimene, kes pildistab kaameraga, mis on tänapäeval ajalugu. Mees eelistab filmi, tema jaoks on filmi pilt ausam ja elusam. Kuidas teha pilt kaameraga, mille iga kaader on arvel? Kaameraga, mis on tänapäeva kaameratega võrreldes väga mehhaaniline ja keeruline. Lisaks kogu ilmutusprotsess tuleb teha kodus käsitsi.