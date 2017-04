Seitse finalisti on selgunud ja võistlejad pannakse üha suurema pinge alla. Täna peab pilt rääkima rohkem kui tuhat sõna! Meeskondadel tuleb kõigest tunni ajaga mõelda välja oma tootele reklaamfoto ja see ka teostada. Fotosid hindab professionaalne žürii ja ühel meeskonnal on võimalik saada esimene boonusvõit, mis võib olla pilet superfinaali pääsemiseks. Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.