Võistlustules on seitse meeskonda. Finaali jõudmiseks tuleb meeskondadel igas saates lahendada ülesandeid kõikvõimalikest valdkondadest. Seekordseks väljakutseks on leida endale klient ja korraldada temaga kohtumine. Kuidas see õnnestub ja kas läbirääkimiste edukus viib sammukese finaalile lähemale? Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.