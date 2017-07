Ajavaod: Lennukikuurid koorikutega (ETV 2011)

Seda betoonehitust Tallinna mererannas on peetud omaaegse ehituskunsti üheks suursaavutuseks. Taanlaste projekteeritud vesilennukite kuurid on varsti 100 aastat vanad ja neil on rääkida oma lugu insenerimõtte ning ehituskunsti arengust. Aga ka suurtest murrangutest ajaloos, millega käivad kaasas mõned skandaalsed seigad. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.