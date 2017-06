Ajavaod: Mitte ainult välgust (ETV 2012)

Tallinna ajaloolised kirikud oma uhkete tornidega on vaatamisväärsed. Linna pühakodades on tallel rohkesti väärtuslikke ajaloolisi reliikviaid ja kunstiteoseid, mida on loonud suured meistrid oma ande ning osavate kätega. Tule kuri jõud võib lühikese ajaga hävitada selle, mille loomiseks inimene on palju aega kulutanud. Kui tuli süttib välgust, on tegu õnnetusega. Aga tule võib süüdata ka kurja inimese käsi. Saate autor on Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.