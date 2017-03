Ajavaod. Süüdi: oli linnapea! (ETV 2011)

Kui üks linn areneb plaanipäraselt, muutub ilusamaks ja linnakodanike jõukus kasvab, võib kindel olla, et linnapea on õige mees. Sellised mehed olid August Maramaa Viljandis ja Hans Alver Haapsalus. Mõlemad olid värvikad ja populaarsed isiksused, mõlemad represseeriti nõukogude võimu poolt. Neis linnades on nende töö jäljed ka täna selgesti näha. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.