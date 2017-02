Ajavaod: Elu läbi Oru (ETV 2011)

Oru lossi ja pargi ostsid Eesti Vabariigi ärimehed presidendile suveresidentsiks. Siin tehti kõik kodumaise parima sisekujunduse, kodu- ja aiakultuuri mallide kohaselt. Et oleks väärikas riiki saabuvaid külalisi vastu võtta, presidendiperel elada ja koolilastele ekskursioone korraldada. Keegi ei teadnud siis, et kõik see ilu saab püsida vaid mõned aastad. Autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.